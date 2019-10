Mon premier est dessinateur. Mon second, scénariste. Ensemble, depuis maintenant quatre albums, ils perpétuent l’héritage d’Uderzo et de Goscinny. "La fille de Vercingétorix" est le titre de la 38e bd consacrée aux aventures du célèbre Gaulois. Didier Conrad et Jean-Yves Ferri sont les invités d'Augustin Trapenard.

En 2013, ils reprenaient le flambeau des aventures d'Astérix - personnage iconique de la culture française qui fête, cette année ses 60 ans !

Depuis, ils ont publié Astérix chez les Pictes, Le Papyrus de César, Astérix et le Transatlantique et La fille de Vercingétorix, qui sort en librairie aujourd'hui.

Ils nous racontent l'histoire de la jeune Adrénaline, convoitée par les Romains et placée sous la protection du village des irréductibles Gaulois, et dressent, en creux, le portrait d'une jeunesse réfractaire.

Quand on sort un album, il y a toujours un contexte qui vient nous aider : Adrénaline et Greta Thunberg, la dernière fois sur la Transitalie, c'était l'indépendance de la Catalogne.

On parle de résistance, de liberté, de traits, d'Albert Uderzo et de René Goscinny, mais aussi de l'air du temps, avec Didier Conrad et Jean-Yves Ferri, invités de Boomerang.

Pourquoi tant de haine pour ce barde ? Astérix a évolué donc la place du barde doit évoluer. Ce n'est pas impossible qu'on voit le barde un jour seul au banquet avec les autres ligotés aux arbres autour.

Comment dessiner "Astérix" ? La leçon de dessin de Didier Conrad

