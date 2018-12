En février dernier, à l'occasion de la sortie de son album "Whistle down the album", elle accordait un entretien tout en générosité, engagement et intensité à Augustin Trapenard ! Alors ce matin, du chant, de la politique, mais aussi beaucoup de sourire avec la chanteuse et militante Joan Baez !

La chanteuse militante Joan Baez © AFP / Herbert Pfarrhofer / APA

"Depuis plus de 50 ans, elle est l’incarnation vivante de la chanson engagée. Elle a été de tous les combats – de la lutte pour les droits civiques à la mobilisation anti-Trump. "

En février dernier, elle nous parlait avec émotion du discours d'Emma Gonzalez, rescapée de la fusillade de Parkland, et nous donnait envie de croire à la possibilité d'un monde meilleur. Joan Baez était l'invitée d'Augustin Trapenard.

Programmation musicale - LIVE !

Joan Baez, The Last leaf on the tree

Joan Baez Whistle down the wind