Vous l’aviez découvert dans "Lol" et "Télé Gaucho", ou plus récemment dans "À trois on y va" ou "Cherchez la femme". La semaine prochaine, il sera à l’affiche de "Gaspard va au mariage", d’Antony Cordier aux côtés de Laetitia Dosch. Félix Moati est l'invité d'Augustin Trapenard.

Félix Moati © Getty

"Gaspard va au mariage", c'est l'histoire d'un garçon qui se rend au mariage au de son père et retrouve ceux qu'il a quitté des années plus tôt. Un film sur la fin de l'enfance et sur la puissance du lien familial et animal.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Félix Moati a choisi un extrait de L’armée des ombres de Jean-Pierre Melville.

Programmation musicale

Survivor, Eye of the tiger / Eddy de Pretto, Kid