Ecrivain et marin, les mots, il les traque, les débusque, les assemble et les couche sur le papier depuis plus de 30 ans. Dans son "Dictionnaire amoureux de la mer", il célèbre un mot qui l’a fait grandir, rêver, voyager et écrire. Yann Queffélec est l'invité d'Augustin Trapenard.

Yann Queffélec en 2015 © Getty / Frédéric Dugit

Prix Goncourt en 1985 pour Les noces barbares, son oeuvre est celle d'un grand voyageur qui a toujours célébré la mer, comme en témoigne son Dictionnaire amoureux, déclaration d'amour passionnée à l'océan, à l'esprit d'aventure et à la littérature.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Yann Queffélec, a écrit un texte inédit.

Programmation musicale

Charles Trenet, La mer / THE CARTERS, BEYONCE, JAY Z - Apeshit