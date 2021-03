Lentement mais surement, il a semé sur son chemin de la poésie, de la douceur et de l’intime, et s’est gagné l’affection d’un public fidèle. Il y a trois ans, il croisait « La femme idéale », le voilà arrivé au « Paradis », un 4ème album, paru en novembre. Ben Mazué est l'invité d'Augustin Trapenard.

Ben Mazué en 2017 © Maxppp / Arnaud Dumontier

Dans "Au Paradis", un album écrit et réalisé à La Réunion, nommé dans la catégorie meilleur album lors des dernières victoires de la musique, il se raconte, par la menu et continue de documenter les aléas et les joies de la vie. On parle de marche, d'inspiration, de respiration, de séparation mais aussi de renouveau, ainsi que d'écriture, avec Ben Mazué, invité de Boomerang.

Extraits de l'entretien

"J'ai compris sur scène qu'être chanteur, c'est en réalité être conteur. Et une bonne histoire, c'est décrire une émotion qui soit partageable. En chanson, parler de moi c'est toujours parler des autres. C'est ce que fait Renaud par exemple"

"Une chanson soigne parce qu'elle permet de sortir d'un état qui fait du mal, et parfois parce qu'elle permet l'introspection : se regarder, ça peut être parfois salutaire."

"J'ai d'abord fait des études de médecine. L’hôpital, c'est le fond de l’entonnoir social, on y rencontre toutes les catégories sociales. Ça permet de mieux comprendre les gens, sans leurs apparats. Cette expérience a forcément joué sur mon écriture"

"Le roulis de la marche m'empêche de penser aux tâches à accomplir, pour me laisser traverser par mes pensées. Et c'est aussi un formidable exutoire à la colère. C'est comme ça que j'ai composé les chansons de cet album."

"Quand j'ai fait de la musique mon métier, au début j'essayais de calquer mon rythme de travail de médecin sur la composition de chansons, mais ça ne marchait pas du tout ! J'ai compris que bien faire ce métier, c'est se rapprocher de l'amateurisme."

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Ben Mazué a choisi de reprendre "Une sorcière comme les autres" d'Anne Sylvestre.

Programmation musicale

BEN MAZUÉ - J'écris