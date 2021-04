Physicien mais aussi philosophe, grand artisan de la démocratisation des savoirs, depuis maintenant plus de trente ans, il met la science à notre portée, et nous raconte la matière, l’infini, le vide et le temps. Ce matin, il est venu nous mettre en orbite. Etienne Klein est l'invité d'Augustin Trapenard.

Etienne Klein à la 41e édition du "Livre sur la place" à Nancy en 2019 © Maxppp / Alexandre MARCHI

Physicien, philosophe des sciences, mais aussi directeur de recherche au Commissariat de l'Energie Atomique, et alpiniste, il est l'un de nos scientifiques les plus populaires. Sa pensée et son analyse du présent nous invitent à cultiver un art de la nuance. Idées de génie et La physique selon Etienne Klein, ses nouveaux livres, viennent de paraitre chez Flammarion. Etienne Klein est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"L'espace est un monde de contraintes, comme la montagne . C'est très paradoxal : on s'y sent libre, mais on n'y fait absolument pas ce qu'on veut. Cette tension entre la liberté et la contrainte est très féconde pour les réflexions existentielles"

"Depuis l'ISS, Thomas Pesquet partage essentiellement des photos de la Terre! Il y a un tropisme de la Terre, même quand on a la possibilité de voir l'univers avec précision ! Nous sommes géo-centrés, on a du mal à se faire du magnétisme de la Terre"

"Pendant la pandémie, on a confondu la science et la recherche. La recherche est née du doute, elle cherche des réponses. La science, c'est un corpus de connaissances qui sont les bonnes réponses aux questions. Donc la science n'est pas le doute !"

"On a une très mauvaise connaissance de l'histoire des sciences! Tout le monde sait que la terre est ronde, mais peu savent comment on a l'a compris. On ne sait pas d'où viennent nos connaissances, donc on les considère comme des croyances"

"J'ai découvert la montagne quand j'avais 20 ans. J'ai compris que c'était mon topos. On est sur Terre, et on a la tête qui cogne le ciel. Et j'y ressens ce que Bachelard appelait le psychisme ascensionnel : je me sens attiré vers les sommets."

"Le paradoxe est le combustible de la pensée : il nous oblige à remettre en cause ce qu'on pense, ce qui est précisément le mécanisme de la pensée"

"Si on savait exactement ce qui va arriver, l'intensité existentielle serait très affaiblie. Pourtant, il existe une théorie physique passionnante : celle de l'univers-bloc, où le futur, le présent et le passé co-existeraient..."

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Etienne Klein a écrit un texte inédit, "Notre terre qui êtes ici".

