Il est l’un de nos plus grands écrivains et poètes, auteur de « La lettre pourpre », « Une petite robe de fête » ou encore «L’inespérée ». Il y a quelques mois, Augustin Trapenard le recevait à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, "Pierre". Christian Bobin était l'invité de Boomerang.

L'écrivain et poète français Christian Bobin © AFP / ULF ANDERSEN / AURIMAGES

Christian Bobin est l'un de nos plus grands poètes.

En octobre dernier, paraissait "Pierre", un court texte consacré au maitre de l’outre noir, Pierre Soulages.

Un très bel ouvrage paru aux éditions de l'Herne, lui était par ailleurs consacré.

On parlait d'émerveillement, de résistance, d'écrans, de peinture, d'angoisse, de guérison et de chair avec Christian Bobin, invité de Boomerang.

Extraits de l'émission

"Les hommes créent par crainte de disparaître sans être jamais apparu".

"Un livre, c'est le compagnon invisible des jours et des nuits. C'est un homme, une femme qui nous entend et qui se met mystérieusement à nous parler".

"Résister c'est prendre appui sur ce qui existe vraiment, c'est ne pas donner la moindre chance au nihilisme régnant partout".

"Faire un pas en arrière. Laisser l'ambition et les projets. Etre un pur regard. Et là, dans vos yeux, c'est la vie la plus belle qui s'engouffre".

Programmation musicale

Nat-King Cole - Boulevard of Broken Dreams

Angèle - Perdus