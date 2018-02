En plus d'officier sur une chaine concurrente tous les matins, il est actuellement sur les planches du Théâtre de la Gaité Montparnasse pour "Tout en douceur", son nouveau seul en scène, avant une tournée dans toute la France. Jérôme Commandeur est l'invité d'Augustin Trapenard.

Jérôme Commandeur à la cérémonie des César en 2016 © AFP / KENZO TRIBOUILLARD

Sa prestation en tant que maitre de cérémonie aux César du cinéma, ses commentaires sur le tapis rouge des Oscars l'année dernière et ses imitations en ont fait l'un des humoristes nos humoristes les plus populaires. Près de dix ans après son premier seul en scène, "Jérôme Commandeur se fait discret", il fait son grand retour sur les planches parisienne avant une tournée dans toute la France.

"Malgré quelques implants capillaires et une bonne gaine de maintien, en 5 ans l'homme n'a pas changé. Welcome back kid. Tu nous as manqué."

Pour retrouver les dates de Jérôme Commandeur au Théâtre de la Gaité Montparnasse en cliquant ici.

Programmation musicale

RICCHI E POVERI - Sarà perché ti amo / Etienne DAHO - Le jardin

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Jérôme Commandeur a choisi de parler du film Les valseuses de Bertrand Blier.