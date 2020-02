Cuisinier, pâtissier, la télévision en a fait l’un des chefs les plus jeunes et les plus populaires de ces dernières années ! "Histoires de gouts", c’est le nom du livre dans lequel il retrace son parcours haut en couleurs et riche en saveurs. Cyril Lignac est l'invité d'Augustin Trapenard.

Cyril Lignac en 2018 au Train Bleu à Paris © Getty / Foc Kan

En deux coups de cuillère à pot, il est devenu l'un des plus jeunes chefs à accéder à une si grande renommée. Dans "Histoires de gouts", il revient sur sa vocation, ses racines, son parcours sans faute et ses hésitations. Un récit jalonné de recettes "gourmandes" et "croquantes", en librairie demain.

On parle du Salon de l'Agriculture, de gâteau marbré, de mère, de jeux d'enfants, de tomates farcies, d'émotions et de classements, avec Cyril Lignac, invité de Boomerang.

Extraits de l'émission

"On doit essayer de manger un peu plus local, et de montrer aux enfants que des gens cultivent des produits chez nous tous les jours. Le répéter et le défendre, c’est aussi notre mission de cuisinier."

"Mon premier gâteau, enfant, était un marbré : créer un gâteau, pour moi, s’apparentait à de la magie… C’est comme ça que tout a commencé. Si vous n'êtes pas capable de sorcellerie, n'approchez pas de la cuisine."

"Quand les gens mangeaient chez mes parents, je voyais de l’amour dans leur regard. J’ai voulu reproduire cela… J’ai goûté pour la première fois la grande gastronomie quand j'étais jeune, et ça a été une révélation !"

"La cuisine est attachée au cycle des saisons, elle n’est donc jamais ennuyeuse ou répétitive. C’est Alain Passard qui m’a enseigné cela : j’ai appris chez lui que la cuisine pouvait être poétique."

"J’ai su très tard que j’avais un palais : ça se travaille. Mes goûts se sont développés avec ce que j’ai mangé. Mais ils gardent la mémoire de la cuisine de mes parents."

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Cyril Lignac a concocté une recette inédite.

