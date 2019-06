Depuis huit ans, dans le monde entier, sa voix résonne pour tout ceux qui peinent à se faire entendre. La semaine prochaine, on la retrouvera aux côtés de Françoise Hardy, Vanessa Paradis ou encore Camélia Jordana dans le documentaire "Haut les filles". Imany est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Imany © Getty / Eric Fougere - Corbis / Contributeur

Imany

Sa chanson "You will never know" l'a fait connaitre dans le monde entier.

On lui doit "Don't be so shy", le tube de la bande originale du film d'Audrey Dana, "Sous les jupes des filles."

Dans "Haut les filles", le documentaire de François Armanet, en salles le 3 juillet, elle fait partie des artistes qui interrogent le rock'n'roll sous l'angle du féminin.

On parle de voix, de femmes, de Simone de Beauvoir et de Nina Simone avec Imany, invitée de Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Imany a choisi de reprendre " I wanna dance with somebody" de Whitney Houston.

Programmation musicale

Imany – There were tears