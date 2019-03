Chanteur, DJ et danseur, ardent ambassadeur du voguing en France, cette danse née aux Etats Unis qui prone l’irrévérence et la fierté d’être soi, il a sorti un premier album, "One Trick Pony", il y a quelques mois et sera en concert le 4 avril prochain à la Cigale. Kiddy Smile est l'invité d'Augustin Trapenard.

Kiddy Smile © Maxppp / Olivier Lejeune / Le Parisien

Son clip "Let A B!tch Know", l'a révélé au grand public. Artiste complet, à la fois DJ, chanteur, danseur et styliste, il a contribué à mettre en avant le voguing, cette danse née dans les clubs new yorkais des années 1970. Son premier album s'appelle One Trick Pony. Il y parle de ses combats et de la fierté d'être soi. On parle de racisme, d'intersectionnalité, de house, de rassemblement, de joie avec Kiddy Smile, invité de Boomerang.

Venez à mes concerts, vous pourrez être vous mêmes! En dehors de la blague, les ballrooms de voguing sont importants pour découvrir son identité.

Carte blanche

Pour sa carte blanche Kiddy Smile a choisi de reprendre un titre de Sam Sparro, "Black & Gold".

Aller plus loin

Programmation musicale :