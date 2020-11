Influenceur, suivi par plus de 15 millions d’abonnés, ses vidéos sur youtube dépassent les 7 milliards de vues. Son premier album, "Oxyz", vient de paraitre et bat déjà tous les records. Squeezie est l'invité d'Augustin Trapenard.

Son ascension a été fulgurante ! À 24 ans, il est le Youtubeur français le plus suivi avec plus de 15 millions d'abonnés sur sa chaine Youtube. Avec Oxyz, son premier album, il s'essaie à la musique et donne voix à ses émotions et à ses doutes. Squeezie est dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Squeezie, a écrit une lettre à la jeunesse.

Extraits de l'émission

Je suis très casanier depuis toujours : j’ai commencé à découvrir le monde de dehors il y a peu de temps. En fait, j’ai été confiné une bonne partie de ma vie !

"Notre responsabilité de youtubeurs me donne parfois le vertige. Notre parole est importante, elle est interprétée en permanence… Et on n’a pas d’exemple avant nous pour savoir quel chemin suivre, on est les premiers, donc on avise !"

"Des gens qui se font harceler à l’école rentrent chez eux et, avec le cyberharcèlement, ne sont pas tranquilles. Il faut sensibiliser, montrer que les conséquences sont réelles. C’est aussi ma responsabilité d’en parler."

"On a besoin de se déconnecter de temps en temps pour faire le vide. Le problème, c'est que moi, dans mon métier, je peux réduire, mais je ne peux pas déconnecter, évidemment, c’est impossible !"

