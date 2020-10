Comédienne et réalisatrice, elle s’est lancée dans un projet pharaonique, adapter la vie de Céline Dion sur grand écran tout en l’incarnant. Chez elle, Céline Dion, devient Aline Dieu. Il en résulte un film tendrement drôle et au tempo plus entrainant que jamais. Valérie Lemercier est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Son film est l'un des évènements de cet automne. Librement inspiré de la vie de Céline Dion, Aline, en salles le 11 novembre, est une déclaration d'amour à la diva québécoise, une artiste hors norme qui depuis ses débuts donne tout à son public et à ses proches. On parle de passion, de voix, de gestes, de beauté, de Céline, de Marguerite et d'amour avec Valérie Lemercier, invitée de Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche Valérie Lemercier a choisi de lire "Pour que tu m'aimes encore" chantée par Céline Dion, écrite et composée par Jean-Jacques Goldman.

Extraits de l'entretien

"Je crois que Céline Dion nous parle parce qu’elle sait ouvrir son cœur, qu’elle est très partageuse. Elle a décidé de donner aux autres, ça lui va bien, et ça nous fait du bien, à nous tous."

"Je suis absolument l’inverse de Céline Dion : moi, je ne sais pas parler de moi, montrer des choses intimes de ma vie. C’est cela qui me fascine chez elle, et qui m’inspire chez elle."

"J’ai une passion pour Céline, mais aussi pour René. Je crois qu’on aimerait tous avoir un René ! Ce n’est pas tellement un film sur la fabrication des chansons de Céline Dion : c’est surtout un film sur une histoire d’amour."

J’ai fait un tout petit accent québécois. Je n’ai pas du tout essayé d’imiter Céline… Alors que j’ai toujours adoré imiter, faire rire avec des voix, ici je ne voulais pas en rajouter : j’ai préféré en faire moins que trop."

