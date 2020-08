Auteur d’une œuvre considérable et protéiforme, il s'apprête à publier "L’homme aux trois lettres". Entre digressions érudites, envolées poétiques et dépouillement, il tente de répondre à une question océanique : "Qu'est-ce que la littérature". Pascal Quignard est l'invité d'Augustin Trapenard.

Pascal Quignard au moment de Terrasse à Rome à l'Institut de France © AFP / MANOOCHER DEGHATI

Avec "L’homme aux trois lettres", il ajoute une nouvelle pierre à l'édifice de son « Dernier Royaume », un cycle littéraire, entamé il y a 18 ans, et dans lequel il explore les grands thèmes qui taraudent son écriture. Il nous parle notamment de l'origine mystérieuse du mot "littérature". Pascal Quignard est dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche Pascal Quignard a écrit un texte inédit.

Programmation musicale

CHET BAKER – But not for me

ALAIN SOUCHON – Un terrain en pente