Quand Sanson rencontre Armanet

En novembre 2018, elle revisitait son répertoire dans "Duo Volatils", en compagnie d’artistes comme Alain Souchon, Vianney, Julien Doré ou Juliette Armanet qui, en avril dernier, lui faisait la surprise de sa venue, en studio ! Véronique Sanson et Juliette Armanet étaient les invitées d'Augustin Trapenard.

Elles sont chanteuses et leurs voix semblent se répondre.

Pianistes, leurs claviers se font la conversation.

Toutes deux férues de mélodies et de mots, elles chantent la mélancolie et le groove comme personne.

Véronique Sanson sera en concert à la salle Pleyel les 30 et 31 décembre 2019.

On parle de musique, de filiation et d'amour avec Juliette Armanet et Véronique Sanson, invitées de Boomerang.

Extraits de l'émission

"Enfant, une journée sans musique n’existait pas"

"Chanter l’un de mes titres en duo est toujours une surprise. C’est découvrir une nouvelle interprétation (…) puis c’est laisser de la place à l’autre quand j’y suis toujours un peu réticente, non par orgueil mais plutôt par habitude."

"C’est dommage que la nouvelle génération chante de moins en moins en français. Certes, c’est une langue plus difficile à travailler musicalement mais si on se donne un petit peu de mal, on y arrive, on se démerde"

"La relation d’un musicien avec son instrument est toujours passionnelle. Si on parle mal à son piano par exemple ... il fait la gueule."

"Mes parents m’ont fait aimer la musique : mon père jouait du piano, ma mère de la guitare. On chantait tout le temps. (…) Avec eux, j’ai découvert toutes les musiques du monde sans sectarisme."

Programmation musicale

Véronique Sanson / Juliette Armanet - Une nuit sur son épaule

Véronique Sanson / Alain Souchon - Bahia