Il est anthropologue, ancien directeur de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, et l’un des plus fins observateurs de notre monde contemporain. Demain, parait son nouveau livre, "Bonheurs du jour", un essai sur ces moments fugaces qui marquent notre mémoire. Marc Augé est l'invité d'Augustin Trapenard.

Marc Augé © AFP

"Il y a dans une vie des bonheurs soudains qui surgissent alors que le contexte ne semblait pas s’y prêter, mais qui existent malgré tout et qui tiennent bon, contre vents et marées, au point d’imprégner durablement la mémoire. Ces bonheurs sont des révélateurs : c’est lorsqu’ils disparaissent que leur nécessité s’impose à nous. Cloués sur un lit d’hôpital, nous mesurons le prix de la moindre promenade en ville. Ce sont des bonheurs modestes mais intenses : bonheurs de la rencontre - d’un visage, d’un paysage, d’un livre, d’un film ou d’un refrain, d’une altérité reçue et réinventée. Ils nous disent quelque chose du lien social et de la solitude, du passé et de l’avenir, de la relation aux autres, du corps et des sens, du rapport à l’espace et au temps, autrement dit de la constitution symbolique de l’être humain.

Dans ce livre, Marc Augé, l’un des plus grands anthropologues contemporains, analyse la nécessité pour l’homme de ces « bonheurs malgré tout ». Son récit, nourri d’exemples personnels, esquisse au fil des pages un autoportrait anachronique, un journal de bord sans ordre qui instaure un dialogue avec le lecteur et le prend à témoin comme au fil d' une conversation."

Programmation musicale

The Lovin' spoonful, Daydream / Bernard Lavilliers, Muse

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Marc Augé a choisi de faire entendre la voix de Françoise Héritier.