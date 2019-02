Ensemble, ils ont marqué la pop des années 90 avec leurs mélodies entêtantes ! Après séparations, retrouvailles, récompenses et tournées, leur sixième album, 6 ½, sortira dans un peu plus de deux semaines. Jean-Christophe Urbain et Jean-Philippe Nataf des Innocents sont les invités d'Augustin Trapenard.

Jean-Christophe Urbain (à gauche) et Jean-Philippe Nataf © AFP / François Guillot

Leur musique est de celle qui fait surgir couleurs et lumières ! Avec 6 1/2, leur sixième album à paraître le 15 mars, ils continuent de faire dialoguer les guitares et les voix. On parle d'aujourd'hui, de l'industrie du disque et d'harmonies avec Les Innocents dans Boomerang.

Carte blanche

Pour leur carte blanche, les Innocents ont choisi de reprendre un titre de Teri Moïse, "Les poèmes de Michèle"

Programmation musicale

Les Innocents - Apaches