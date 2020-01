Dramaturge, romancière et metteur en scène, elle est aussi discrète que prolifique. "Anne-Marie la beauté", c’est le nom de sa nouvelle pièce, qui vient de paraitre chez Flammarion, et qu’elle portera sur la scène du théâtre de la Colline à partir du 5 mars. Yasmina Reza est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Depuis "Art", elle est devenue l'une des dramaturges contemporaines les plus acclamées et adaptées dans le monde. Dans Anne-Marie la beauté, elle nous plonge dans les souvenirs d'une comédienne, et partage sa passion pour le théâtre.

Anne-Marie la beauté sera au théâtre de la Colline du 5 mars au 5 avril.

On parle de lumière, de scène, de beauté, d'écriture, de corps et de fantômes avec Yasmina Reza, invitée de Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Yasmina Reza a choisi de lire un texte de Louis René Des Forêts, extrait d'Ostinato.

Extraits

"J'ai toujours écrit sans avoir du tout l'audace de me dire que je pouvais en intéresser d'autres. (...) Et puis, alors que j'étais actrice, j'ai pensé de manière idiote qu'il était plus facile d'écrire une pièce de théâtre que d'attendre un rôle."

"Pourquoi l'homme a besoin de se créer des fictions supplémentaires, de l'être qui n'existe pas ? Je ne le sais toujours pas."

"Je ne suis pas sûre qu’on se lève toujours le matin avec la certitude d’être quelque chose ou quelqu’un. Il nous faut sans cesse des preuves d’existence au monde."

"Une comédienne doit être belle, par définition. C’est une injonction terrible qui s’ajoute, pour les femmes, à celle d’être aussi jolie dans la vie"

"Avec ‘Anne-Marie La Beauté’, j’ai voulu parler de cette armée des ombres, ces acteurs qui vivent des fragments de lumière sur scène puis retournent à une ombre parfaitement anonyme"

"Un comédien, c'est quelqu'un pour qui la vie est insuffisante."

