À plus de 80 printemps, elle a tout connu : des disparitions et des larmes. Elle a aussi connu tous les bonheurs et les succès. Le mois dernier, elle rendait hommage à son ami Michel Legrand dans un album de reprises et lors d’une série de concerts au Grand Rex. Nana Mouskouri est l'invitée d'Augustin Trapenard.

La chanteuse Nana Mouskouri en janvier 2018 © AFP / Britta Pedersen / dpa

Nana Mouskouri

Sa voix sans pareille en a fait une star mondiale de la chanson !

Grande amie et collaboratrice de Michel Legrand, elle lui rendait hommage suite à sa disparition le 26 janvier dernier, à travers un nouveau disque, Quand on s'aime.

On parle de guerres mais aussi de paix, d'opéra et de chanson populaire, de la Grèce et du monde, de musique et de cinéma avec Nana Mouskouri, invitée de Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Nana Mouskouri a choisi d'interpréter une chanson traditionnelle grecque.

Programmation musicale

Nana Mouskouri - The windmills of your mind