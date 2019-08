En un peu plus de vingt ans ans, il s’est imposé comme un pilier du rap hexagonal, et fait l’unanimité aussi bien chez les puristes que chez les auditeurs de France Inter. Son septième album, "La nuit du réveil", sort le 6 septembre. C'est sombre et lumineux. Oxmo Puccino est l'invité d'Augustin Trapenard.

Le chanteur Oxmo Puccino en concert en juin 2018 à l'Olympia © Getty / Richard Bord

Son premier album, désormais mythique, Opéra Puccino, paru en 1998, en a fait l'une des figures les plus respectées du rap français. Depuis ses débuts, il fait la synthèse entre chanson française et musiques urbaines.

"La nuit du réveil", son septième album sort le 6 septembre.

On parle de patience et d'impatience, de lenteur et de vitesse, de silences et de sons, avec Oxmo Puccino, invité de Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Oxmo Puccino a écrit un texte inédit.

Programmation musicale

Oxmo Puccino jouera en exclusivité À ton âge, un nouveau titre de son nouvel album.