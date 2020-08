Elle fait partie de ces photographes dont on reconnait la patte au premier coup d’œil. "Passé présent", c’est le nom de l'exposition que lui consacrera le Musée d’Art Moderne de Paris à partir du 18 septembre, et qui témoigne de la singularité de son travail. Sarah Moon est l'invitée d'Augustin Trapenard.

La photographie Sarh Moon en 2015 © AFP / AXEL HEIMKEN / DPA

Dès la fin des années 60, à travers sa collaboration avec Cacharel, notamment, puis avec Comme des Garçons, ou encore Issey Miyake, elle a marqué le monde de la mode avec la beauté crépusculaire de ses images. Pour autant, elle n'a jamais cessé d'investir d’autres espaces plus reculés et confidentiels. En témoigne Passé Présent, l'exposition que lui consacre le Musée d'Art Moderne de Paris et qui ouvrira ses portes le 18 septembre. Sarah Moon est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Sarah Moon a participé à la composition du coffret Femmes photographes, dans la collection Photo Poche, en librairie le 7 octobre.

Programmation musicale