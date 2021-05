Politologue, historien, directeur de recherche au CNRS, fondateur et président de l'ONG Bibliothèques sans frontières, il se confronte avec pragmatisme et passion à des sujets qui se trouvent au cœur des débats les plus enflammés. Patrick Weil est l'invité d'Augustin Trapenard.

Buste de Marianne pour illustrer la laïcité dont il est question avec Patrick Weil © Maxppp / Alexandre MARCHI

Grand spécialiste de l'immigration et de la citoyenneté, son livre De la laïcité en France vient de paraitre et jette un éclairage inédit sur un sujet constamment convoqué depuis les attentats de 2015. On parle de la nécessité de bien nommer les choses, mais aussi de l'importance du livre papier, et de son engagement pour l'éducation et l'information à travers l'ONG Bibliothèques sans frontières. Patrick Weil est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

Patrick Weil : "La crispation autour de la laïcité s'explique par l'ignorance de ce qu'elle est vraiment : du droit. La laïcité c'est une loi, celle de 1905. Cette loi est très complète, elle a été élaborée sur 2 ans, et bien trop méconnue"

"La loi de de 1905 est une loi de liberté : la liberté de l'individu de croire ou de ne pas croire, de manifester sa foi ou non, sans pressions. L'absence de pressions y est garantie par des sanctions pénales prévue contre ceux qui exercent une pression morale"

"Le gouvernement ne connaît pas les outils pénaux disponibles dans la loi de 1905. L'article 31 permet de condamner en justice ceux qui exercent une pression morale sur les citoyens. Il a été utilisé après 1905 contre la frange intégriste de l'église catholique"

"L'histoire des transformations du pays après la guerre est mal connue. Il faut partager les histoires des français, quelles que soient leur religion ou leur origine. Il faut faire se confronter les récits pour détruire toute une série de mythes"

"L'histoire de la colonisation et de l'immigration fait partie de l'histoire de France. Il faut absolument l'enseigner pour recréer du lien entre les français"

"Une bibliothèque permet de trouver une autre place que celle qui est assignée par son milieu familial, sur le plan social ou religieux. Les bibliothèques sont les conditions d'une laïcité en principe, et pas seulement en droit"

"Le droit à la connaissance devrait être considéré comme le premier des droits humains. Avec Bibliothèques Sans Frontières, on essaie de permettre l'accès de tous à la connaissance et à l'information

"Avec Bibliothèques sans frontière on installe des médiathèques en kit partout où l'accès à la connaissance est difficile. Dans les zones de guerre ou sinistrées (en Jordanie, au Bangladesh) mais aussi dans les territoires isolés de France ou des Etats-Unis"

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Patrick Weil a écrit un texte sur le livre papier comme symbole de la liberté.

