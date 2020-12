En cette période de fêtes, Boomerang vous propose de redécouvrir certaines de ses plus belles rencontres. Aujourd'hui la photographe Sabine Weiss, invitée d'Augustin Trapenard en novembre dernier.

La photographe Sabine Weiss, décembre 2020 © AFP / Joel Saget

▶︎ Rediffusion de l'émission du jeudi 12 novembre 2020

Depuis plus de 80 ans, elle saisit visages et atmosphères. Il en résulte une œuvre monumentale et inclassable, teintée d'humanisme. En novembre, elle venait de recevoir le Prix Women in Motion pour la photographie, décerné par Kering et Les Rencontres d’Arles. Sabine Weiss était dans Boomerang.

