Il est l'un des chanteurs les plus iconiques des années quatre-vingt-dix ! Son nouvel album "No mercy in this land"sort le 30 mars. Un album de blues, en duo avec Charlie Musselwhite, où il convoque, éveille, et célèbre tout un pan de l'histoire musicale américaine. Ben Harper est l'invité d'Augustin Trapenard.

"No Mercy In This Land" titre éponyme de l'album, est leur première sortie depuis l'album "Get Up !", classé numero 1 au Billboard's Blues Albums et avec lequel le duo remporte le GRAMMY du "Meilleur Album de Blues" en 2014. L'album est une expression musicale du lien présent entre les deux musiciens, il raconte les histoires personnelles de Ben Harper et de Charlie Musselwhite, s'y ajoute l'histoire de la lutte et de la survie Américaine.

"Charlie Musselwhite est l'incarnation si rare et sacrée où le passé, le présent et le futur du Blues entrent en collision", nous explique Ben Harper à propos de son collaborateur et ami. "Il transforme les notes en émotions et nous les fait ressentir comme à la fois si famillières et inédites, comme si nous les entendions pour la première fois à chaque écoute. Il est une légende vivante, son jeu à l'harmonica devrait être envoyé dans l'espace à la recherche d'autres formes de vie."

"Sur scène ou en studio, travailler avec Ben Harper me procure la même émotion que celle que j'ai éprouvée en travaillant avec les légendes du blues de Chicago à l'époque", nous avoue Charlies. "Je pense qu'il est honnête de dire que Ben Harper a réinventé les Blues d'une manière formidable: jouer moderne tout en préservant la sensation. Je suis honoré et privilégié de participer à ce projet".

Retrouvez toutes les dates de concert de Ben Harper en cliquant ici. Il sera également en concert, avec Charlie Musselwhite, à La Cigale du 17 au 20 avril, ainsi qu'à Chamonix le 21 avril dans le cadre du Musilac Mont Blanc Festival.

La traduction simultanée est assurée par Xavier Combe.

Programmation musicale

Ben Harper & Charlie Musselwhite, No mercy in this land

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Ben Harper a choisi de jouer My Father's House, de Bruce Springsteen.