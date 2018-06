ll est l'un de nos comédiens les plus surprenants ! Il sera à l’affiche, la semaine prochaine, du nouveau film de Quentin Dupieux, "Au poste". Un interrogatoire moins musclé que déjanté, entre un suspect pas très net et un policier excessivement zélé. Benoit Poelvoorde est l'invité d'Augustin Trapenard.

Benoit Poelvoorde au Festival de Cannes en 2018 © AFP / Ekaterina Chesnokova / Sputnik

De "Podium" de Yann Moix à "Saint Amour" de Gustave Kervern et Benoit Délépine en passant par "Le tout nouveau testament" de Jaco Von Dormael, chacune des ses performances est saluée. Dans "Au poste", aux côtés de Grégoire Ludig et Anaïs Demoustier, il joue le rôle d'un commissaire décalé à souhait. On parle métier, absurde, Belgique et littérature.

Programmation musicale

Françoise Hardy, "Etonnez-moi Benoît" / Jungle, "Happy Man"