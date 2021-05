Il y a cinq ans, au gré de textes ciselés et d'une électrisante mélancolie, le grand public découvrait sa voix ! À 26 ans seulement, il s’apprête à sortir son troisième album, "La course folle". De la lumière, de l’évasion et une fureur de vivre contagieuse. Tim Dup est l'invité d'Augustin Trapenard.

Tim Dup aux Victoires de la musique en février 2019 © Maxppp / FRANCK CASTEL

Après avoir distillé son inspirante et heureuse mélancolie dans ces deux précédents opus, il fait le pari de la légèreté avec La course folle, disponible le 11 juin. On parle de voix, mais aussi de poésie, de piano, d'envie de danser, de Supertramp et de Christiane Taubira, avec Tim Dup, dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"Il y a quelque chose de terrestre dans la #voix, c'est très ancré dans le sol, dans ce qu'on est, dans notre pesanteur humaine. Et en même temps, il y a quelque chose de céleste."

"J'ai voulu faire de la musique pour la scène. La scène est une révélation, une vérité, il n'y a pas d'artifices. Elle nous mange ou elle nous épouse, il n'y a pas de juste milieu."

"Les mots m'ont séduit au collège, ils m'ont permis de construire des dialectiques amoureuses qui m'ont bouleversé. C'est devenu un refuge. Ecrire ça vide, et en même temps ça remplit : plus on écrit plus vit, et plus on vit plus on écrit !"

"Ma mélancolie est attisée par une certaine forme d'inquiétude. Mais je valorise ce doute, qui est peu encouragé aujourd'hui. Je pense que ça permet un rapport au monde plus bienveillant."

"Dans ce disque, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose. Ma voix, et une forme de légèreté. Cet enthousiasme dansant passe par le rythme, et les harmonies. Il y a peut-être des couleurs musicales plus solaires"

"Il y a cette phrase de #Cocteau qui me suit depuis des années : le temps des hommes est de l'éternité pliée."

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Tim Dup a choisi de reprendre La Rue Madureira de Nino Ferrer.

Programmation musicale

Tim Dup - Juste pour te plaire