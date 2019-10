Il écrit pour le théâtre et le cinéma depuis plus de soixante ans. Ses compagnons de route figurent parmi les plus grands : Luis Buñuel, Peter Brook, Milos Forman, Pierre Etaix. C’est l’acuité de son regard que l'on est venu chercher, ce matin. Jean-Claude Carrière est l'invité d'Augustin Trapenard.

On lui doit plusieurs chefs d'oeuvre du septième art - souvenez-vous de "Belle de jour", "Danton", "Valmont", ou encore de "Cyrano de Bergerac" !

Dans "Ateliers" (Odile Jacob) il revient sur plus de soixante ans de création théâtrale et cinématographique, rend hommage à certains des plus grands artistes du XXème siècle, et nous livre un témoignage précieux sur les mystères de l'écriture.

On parle de menace, d'écologie, d'images, de langage, de sacré, de foi et de la nécessité de raconter des histoires, avec Jean-Claude Carrière, invité de Boomerang.

"Le Mahâbarata", une bande-dessinée illustrée par Jean-Marie Michaud, sur un texte de Jean-Claude Carrière vient de paraître.

Extraits de l'entretien

"Aujourd'hui, la désobéissance civile est indispensable. Quelles mesures les gouvernements pourraient-ils prendre face à la destruction de la planète ? Nous devons changer nos comportements, commencer par de petites choses et convaincre nos enfants"

"L'histoire des religions est passionnante. Non pas par ce qu'elle dit des dieux mais par ce qu'elle dit de nous"

"Au début des années 1960, ma sensibilité écologique me faisait passer pour un rigolo. Aujourd'hui les années passent et la menace se développe"

"Le cinéma parlant a inventé quelque chose qui n'existait pas avant : il a inventé le silence"

"J'ai grandi à la campagne, dans un univers sans livre ni image. Puis à 12 ans, j'ai découvert Metropolis. Cela a été un choc. Je ne connaissais ni la ville, ni la femme."

"Que l'on voit un film sur Netflix ou dans une salle, cela reste un film"

