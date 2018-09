Depuis plus de vingt ans, au son de sa guitare et de sa voix d'ange, elle arpente les scènes du monde entier au gré de mélodies planantes. L'album "The Greatest" l'a fait connaitre au monde entier. Cette année, elle fait son grand retour, avec "Wanderer" son dixième album. Cat Power est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Charlyn Marie Marshall, alias Cat Power : chanteuse et parolière américaine. © Getty / Ilya S. Savenok

Sa voix n'est pas de celles qui laissent indifférents et est reconnaissables entre mille. Son nouvel album Wanderer sort le 5 octobre. Elle y convoque autant l'héritage du blues que l'émotion d'une chanson de Rihanna. Des racines, de la reprise, de l'intensité et de l'introspection avec Cat Power, invitée d'Augustin Trapenard.

Ses confessions au micro de France Inter

J'ai appris beaucoup de choses sur le sud des Etats-Unis depuis que j'en suis partie. La musique y joue un rôle important dans le cœur des gens. Je comprends aujourd'hui l'enracinement du gospel et de la folk dans ces terres agricoles.

Le blues rend compte d'une réalité fondamentale qui n'existe dans aucun évangile ni aucun gospel. Il y a cet ancrage dans le sang, dans la colère et dans l'angoisse.

J'ai compris en concert que le public renvoyait de l'amour, et cela m'a fait prendre conscience que j'avais laissé de côté l'humain dans la chanson. Depuis, je recommence à chanter comme lorsque j'avais 6 ans.

La traduction simultanée est assurée par Hélène Joguet.

Programmation musicale

CAT POWER ft. LANA DEL REY – "Woman"