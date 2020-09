Depuis la dernière cérémonie des César et sa sortie fracassante, elle ne s'est pour ainsi dire pas exprimée dans les médias. Elle revient sur une année pour le moins tendue dans un entretien inédit. Adèle Haenel est l'invitée d'Augustin Trapenard.

L'actrice Adèle Haenel à Toronto au Canada en juin 2019 pour la sortie de "Portrait de la jeune fille en feu" © Getty / V E Anderson/WireImage

Elle est devenue une icône du féminisme aujourd'hui. Après-demain, elle sera à l'affiche du premier long-métrage d’Aude-Léa Rapin, Les héros ne meurent jamais. Un road trip à travers la Bosnie peuplé de mémoire et de fantômes. On parle de mémoire, mais aussi de Roman Polanski, de combat et de cinéma.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Adèle Haenel a choisi de lire un texte de Monique Wittig, "Le corps lesbien".

Extraits de l'entretien

"Quand on est déjà dehors, on reste debout et on continue de gueuler. Il y a un vrai dynamisme dans la société française aujourd'hui, malgré tout, et j’ai envie de faire partie de ce peuple-là, en fait"

"Définir ce qui peut être interrogé, c’est déjà décider pour les autres ce qui est politique et ce qui ne l’est pas."

"Le cinéma est un instrument de lutte, évidemment : la mise en scène supprime l’évidence. Le cinéma est politique au sens où il reconstruit des images, remet en question la spontanéité de notre grille de lecture habituelle."

Programmation musicale

SHIRLEY BASSEY – The girl from Tiger Bay

ANGELE - Tu me regardes