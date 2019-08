Comédienne, metteur en scène, elle co-réalise, avec Eléa Gobbé Mévellec,"Les hirondelles de Kaboul", un film d’animation, adapté du roman de Yasmina Khadra, récemment primé au Festival du film francophone d’Angoulême. Un hymne à la liberté. Zabou Breitman est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Zabou Breitman © Maxppp / FRANCK CASTEL

Artiste éclectique, l'inconnu ne lui fait pas peur. Avec "Les hirondelles de Kaboul", en salles le 4 septembre, elle se lance dans l'animation et met en scène et en voix les personnages du roman de Yasmina Khadra.

Les hirondelles de Kaboul, l'histoire d'un amour abîmé par la violence, sous le régime des Talibans. Un hymne à la liberté, aux arts et à la culture.

On parle de voix, de dessins, de savoir, d'ennui, de famille, et de questions avec Zabou Breitman, invitée de Boomerang.

L'actualité de Zabou Breitman

La dame de chez Maxim's, pièce mise en scène par Zabou Breitman, sera à l'affiche du Théâtre de la Porte Saint-Martin à partir du 10 septembre.

Thélonius et Lola, une pièce pour enfant mise en scène par Zabou Breitman, sera présentée à la Maison de la culture d'Amiens à partir du 14 octobre.

Programmation musicale

Bobby Womack - Fly me to the moon

Vanessa Paradis / Nekfeu – Dans l’univers.