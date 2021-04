Son seule en scène, « Le syndrome du Playmobil » a tourné dans toute la France pendant sept ans et a rencontré un succès monstre. En attendant son nouveau spectacle, « Le syndrome du Papillon », elle fait paraitre un livre où elle répond aux questions d'enfants fictifs. Elodie Poux est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Son humour grinçant et ses imitations d'enfants ont fait d'elle l'une des humoristes préférées des Français ! Révélée grâce au "Syndrome du playmobil", son prochain spectacle devrait être présenté très prochainement. Elle y parlera notamment de son passage du milieu de la petite enfance à celui du stand up. Son livre, "Les minutes non éducatives d’Elodie Poux", vient de paraitre. Elodie Poux est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"Vous aimeriez vous appeler Poux vous ? Je suis une handicapée patronymique. Je devais renouveler mon stock de vannes et d'auto-défense chaque année"

"J'étais coincée entre un grand frère hyperactif, et un petit frère incroyablement mignon. J'ai vite compris qu'il fallait que j'aille chercher l'attention de mes parents ailleurs, c'est peut être pour ça que je suis allée chercher du public"

"La première fois que je suis montée sur scène, c'était pour un atelier de contes. Je ne l'avais pas pensé pour être drôle, mais ça provoquait quand même des rires chez les gens. Je suis montée sur un nuage et je suis redescendue une semaine plus tard"

"Il y a un décalage entre les enfants et les adultes qui donne parfois envie de le passer au congèl' … Ce sont des humanoïdes miniatures dont on a tendance à oublier qu'il ne sont sur terre que depuis 3 ou 4 ans, et que leur cerveau n'est pas fini"

"Il y a 2 femmes qui ont ouvert la voie au stand-up féminin : Jacqueline Maillan et Sylvie Joly. Sylvie Joly c'est un grand échalas qui ne correspond pas du tout aux canons de beauté. Donc elle est allée chercher l'excellence du texte, du rythme et de l'humour"

"Mon spectacle, je ne le prends jamais pour acquis. Je le ré-écris tout le temps pour trouver le bon rythme. Je filme tout ce que je fais, et je le re-regarde en boucle pour ajuster mes vannes et ma gestuelle"

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Élodie Poux a préparé une intervention surprise à écouter ci-dessous :

