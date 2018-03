Il est l'un des comédiens les plus appréciés des Français. Dans le film de Daniel Roby, "Dans la brume", en salles le 4 avril, il incarne un homme prêt à tout pour sauver les siens, au milieu d'une ville de Paris noyée sous une brume épaisse, mystérieuse et toxique. Romain Duris est l'invité d'Augustin Trapenard.

Romain Duris, Cérémonie des César 2015 © AFP / JALLAL SEDDIKI / CrowdSpark

Synopsis

Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants trouvent refuge dans les derniers étages des immeubles et sur les toits de la capitale. Sans informations, sans électricité, sans eau ni nourriture, une petite famille tente de survivre à cette catastrophe... Mais les heures passent et un constat s'impose : les secours ne viendront pas et il faudra, pour espérer s’en sortir, tenter sa chance dans la brume...

Programmation musicale

The Kinks, Misty Water / Dominique A, Toute latitude

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Romain Duris a choisi de lire un extrait de Vernon Subutex.