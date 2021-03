Il est le guitariste mythique et l’un des membres fondateurs du groupe AC/DC. Depuis quarante-cinq ans, en dépit des maladies, des deuils et de l’âge, il continue de faire trembler son public avec la même ardeur endiablée ! Angus Young est l'invité d'Augustin Trapenard.

Avec son frère, il a donné naissance au groupe de hard-rock le plus mythique de l'histoire de la musique ! Avec plus de 200 millions d'albums vendus dans le monde, il continue de battre des records. En novembre dernier, trois ans après la disparition de Malcolm Young, paraissait Power Up, le 18ème album d'AC/DC. Du hard, des cris, des riffs et du rock ! On parle de vie, de guitare et d'enfance avec Angus Young, invité de Boomerang.

Highway to hell… You shook me all night long… Thunderstruck, Back in black… Voici quelque uns de leurs plus grands titres ! Le chanteur et légendaire guitariste est revenu sur les plus grands moments du groupe et leur fulgurante ascension

Le leader du groupe, qui n'a jamais quitté son uniforme d'écolier sur scène, s'est notamment confié sur ses liens avec son frère Malcolm Young et le chanteur Bon Scott, l'évolution du groupe depuis leur disparition, combien les deux artistes ont véritablement contribué à donner au groupe leur identité musicale. Comment expliquer aussi un si grand succès sur 45 ans, la succession de concerts, de tournées hauts en couleurs.

Comment ces artisans du rock se définissent-ils ? Imperméables aux tendances, aux modes, mais toujours fidèles à leur propre style, transcendant les générations par la création d'un rock pur et non aseptisé, un son libre, brut mais toujours structuré.

Qu'est-ce qui les a destinés à faire de la Musique ? Il revient sur son enfance tant il s'est construit dans une famille née avec une guitare à la main, avec ses 7 frères à la manœuvre. Où faire chanter sa guitare était une pratique naturelle. C'est très jeune qu'il a commencé avec sa fratrie à composer ses premiers morceaux.

De l'Ecosse à l'Australie, retour sur un chemin musical hors du commun, le sens de la scène d'un des groupes les plus légendaire de l'histoire de la musique.

Extraits de l'entretien

"Après la mort de mon frère Malcolm, je me suis dit que ça pouvait être la fin d'AC/DC. Mais il est toujours allé de l'avant. Même quand il était malade, il continuait à jouer. J'ai toujours admiré sa force. Aujourd'hui, je suis le chemin qu'il a tracé."

"Malcolm était la pierre angulaire du groupe. C'est lui qui nous a permis de traverser toutes les crises. Après la mort de Bon Scott, il m'a dit ''viens, on va pas se laisser abattre, on va faire ce qu'on sait faire, composer et jouer".

"Dès le début, on a voulu trouver un son unique, on voulait que les gens puissent reconnaître d'emblée le son d'AC/DC . Notre son est à la fois sale et libre, il a un côté brut. On travaille comme des artisans"

"Quand j'enfile mon costume d'écolier sur scène, je sais exactement qui je suis. Il fait partie de mon identité : je me sens plein, entier, j'ai l'impression d'être grand."

Programmation musicale

AC/DC - SHOT IN THE DARK