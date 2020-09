2020, n’a pas seulement été l’année de la BD, mais a aussi été la sienne ! Grand Prix lors du dernier festival d'Angoulême, l’Académie des Beaux-Arts lui consacre, actuellement, une très belle exposition. Emmanuel Guibert est l'invité d'Augustin Trapenard.

Emmanuel Guibert dans l'exposition "Emmanuel Guibert, biographies dessinées" à l'Académie des Beaux-Arts à Paris en septembre 2020 © Radio France / Anne Douhaire/France Inter

Son album Le photographe avec Didier Lefèvre et Frédéric Mercier a fait de lui un grand nom de la BD ! Parallèlement à Biographies dessinées, la très belle exposition que lui consacre l'Académie des Beaux Arts, il publie Légendes (Dupuis/Aire Libre), une déclaration d'amour aux grands maitres de la peinture et aux musées. On parle de patrimoine, de regard, de l'autre et de récit avec Emmanuel Guibert, dans Boomerang.

