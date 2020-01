Sa voix soul et ses mélodies à la croisée du blues et du folk voyagent dans le monde entier depuis près de quinze ans. "Royal", son sixième album sort demain. Epuré, mélodique et envoutant. La musicienne Ayo est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Sa musique ne connait aucune frontière. Depuis le succès planétaire de "Down on my knees", son univers soul mâtiné de folk, résonne dans le monde entier. Son sixième album, "Royal" sort demain, et il est l'un des plus attendus de ce début d'année.

Retrouvez toutes les dates de la tournée de Ayo en cliquant ici.

On parle de racines, d'écriture, de voix, de guitare et d'âme avec Ayo, invitée de Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Ayo a choisi de reprendre "Une chanson douce", de Henri Salvador. Elle sera accompagnée par Xavier Derouin à la guitare.

Programmation musicale

AYO - Beautiful