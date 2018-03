Elle est le jeune espoir de l’humour français. En ce moment, elle travaille d’arrache pied à l’élaboration d’un seul en scène gonflé, furieux et irrévérencieux, intitulé "Fat & Furious", actuellement au théâtre du Marais, les jeudis et vendredis à 21.30. Melha Bedia est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Melha Bedia © Getty / Kristy Sparow

Un spectacle où vous n’entendrez aucun accent mais qui contiendra probablement les mots "frigo" et "catéchisme". Un spectacle qui ne sera pas en anglais, qui ne parlera presque pas de l’Algérie (un exploit pour son auteur), pas non plus du métro. Melha est une comédienne qu’on a pu retrouver entre autres dans "Pattaya", "Tout Schuss", ou encore "Kill Bill" et "Gravity".

Programmation musicale

Beyonce, Single Ladies / Orelsan ft. Stromae, La pluie

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Melha Bedia a écrit un texte inédit.