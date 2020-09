En deux albums, et après une flopée de récompenses, de zéniths et de diamants, sa passion, sa sincérité et sa bonhommie ont fait de lui un incontournable de la chanson française. «Merci pour ça », troisième extrait de son nouveau disque," N’attendons pas", vient de sortir. Vianney est l'invité d'Augustin Trapenard.

Le chanteur Vianney en février 2020 à la Seine Musicale © AFP / Alain JOCARD

Il y a six ans, il arrivait avec sa guitare, sa bonhommie et son franc parler ! Le 30 octobre sort son troisième album "N'attendons pas". Une invitation à vivre l'instant présent. Aujourd'hui parait le clip de son titre "Merci pour ça". Il sera en tournée à partir d'octobre 2021 dans toute la France et sera aux Francofolies de La Rochelle le 14 juillet prochain. Vianney est dans Boomerang.

Programmation musicale

VIANNEY - Merci pour ça

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Vianney a choisi de reprendre le tube de Master KG, "Jerusalema".