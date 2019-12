Le 14 février dernier, Boomerang fêtait sa millième émission. Pour l'occasion, Augustin Trapenard recevait un invité d'exception, Jacques Dutronc ! Ensemble, dans Boomerang, ils revenaient sur une vie sans cesse tiraillée entre surexposition médiatique et désir de solitude.

Ses airs de dandy blasé en ont fait une icône de la chanson française ! Et moi et moi", "Les cactus", "J'aime les filles", "Fais pas ci, fais pas ça", "Il est cinq heures..." - c'était lui ! "Fume c'est Dutronc", son meilleur sur plus de cinquante ans paraissait en février dernier ! On parlait de la France, de cinéma, de musique et d'une existence tiraillée entre surexposition médiatique et désir de solitude. On parlait de la vie, tout simplement, et sous tous ses aspects avec Jacques Dutronc.

Programmation musicale

Jacques Dutronc / Françoise Hardy - Puisque vous partez en voyage

Jacques Dutronc - Les gens sont fous, les temps sont flous