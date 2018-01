Il s'inspire de l'histoire et de faits divers. Son nouveau roman "Entrez dans dans la danse" sort demain. Il y relate une étrange anecdote de transe populaire à Strasbourg au XVIème siècle. Une parabole pour parler d'un peuple défait, vaincu et désespéré. Jean Teulé est l'invité d'Augustin Trapenard.

Jean Teulé au moment de la sortie d'"Heloïse Ouille" en 2015 © Maxppp / Philippe Chérel

Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement

Et s’est répandue dans Strasbourg

De telle sorte que, dans leur folie,

Beaucoup se mirent à danser

Et ne cessèrent jour et nuit, pendant deux mois

Sans interruption,

Jusqu’à tomber inconscients.

Beaucoup sont morts.

Chronique alsacienne, 1519

Programmation musicale

Edith Piaf, La foule / Rex Orange County, Sunflower

Carte blanche

Jean Teulé a choisi de lire un poème de Rimbaud, Le coeur volé.

Mon triste coeur bave à la poupe,

Mon coeur couvert de caporal :

Ils y lancent des jets de soupe,

Mon triste coeur bave à la poupe :

Sous les quolibets de la troupe

Qui pousse un rire général,

Mon triste coeur bave à la poupe,

Mon coeur couvert de caporal !

Ithyphalliques et pioupiesques

Leurs quolibets l'ont dépravé !

Au gouvernail on voit des fresques

Ithyphalliques et pioupiesques.

Ô flots abracadabrantesques,

Prenez mon coeur, qu'il soit lavé !

Ithyphalliques et pioupiesques

Leurs quolibets l'ont dépravé !

Quand ils auront tari leurs chiques,

Comment agir, ô coeur volé ?

Ce seront des hoquets bachiques

Quand ils auront tari leurs chiques :

J'aurai des sursauts stomachiques,

Moi, si mon coeur est ravalé :

Quand ils auront tari leurs chiques

Comment agir, ô coeur volé ?