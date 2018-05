On lui doit quelques uns de nos plus grands frissons de cinéma, de "Phantom of the Paradise" au "Dahlia Noir", en passant par "Carrie" ou "Scarface". En plus de la rétrospective que lui consacre la Cinémathèque Française, il vient de publier son premier roman. Brian de Palma est l'invité d'Augustin Trapenard.

Brian de Palma en 2016 au Festival international du film d'Amérique Latine à Cuba © Maxppp / Ernesto Mastrascusa

Avec "Les serpents sont ils nécessaires ?", il explore les coulisses de pouvoir et des images, dans un thriller politique flirtant avec le roman noir. On y retrouve notamment un clin d'oeil à Vertigo d'Alfred Hitchcock, film qui changea sa vie au point de l'inciter à se lancer dans le cinéma. On parle images et manipulation, scénario et suspense, inspiration et pulsions, avec Brian de Palma.

Retrouvez toutes les informations concernant la rétrospective Brian de Palma en cliquant ici.

La traduction simultanée de cet entretien est assurée par Michel Zlotowski.

Programmation musicale

Bruce Springsteen, Dancing in the dark / L'impératrice, Erreur 404