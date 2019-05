Il y a treize ans il revitalisait la musique pop à l'échelle mondiale ! Depuis, il a vendu des millions de disques et son visage est devenu l'un des plus populaires de The Voice. Il a choisi Boomerang pour parler, en exclusivité, de son nouvel album "My name is Micheal Holbrook". Mika est l'invité d'Augustin Trapenard.

Le chanteur Mika (ici en 2015) © Maxppp / Frédéric Dugit

Mika

Son premier album, "Life in a cartoon motion" a été un phénomène mondial.

Depuis, il s'est imposé comme l'une des figures majeures de la pop.

Ice cream, le premier single de son cinquième album, My name is Michael Holbrook (à paraître en octobre) a été dévoilé aujourd'hui-même.

On parle d'identité, d'accords , de voix, d'admiration, de mélodies et de piano avec Mika, invité de Boomerang.

Programmation musicale

Mika - Ice cream