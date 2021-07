Vous connaissez l’icône de cinéma immortalisée par David Lynch dans "Blue Velvet" et la fille de deux monstres sacrés du 7ème art ? Vous connaissez moins la spécialiste des animaux... Isabella Rossellini est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Isabella Rossellini à Hollywood en octobre 2019 © Getty / Steve Granitz/WireImage

Depuis une dizaine d’années, elle se réinvente au gré de courts métrages surréalistes dans lesquels elle se grime tantôt en crevette, hamster ou baleine, et de performances érudites et loufoques. Elle sera, samedi et dimanche, au Musée d’Orsay pour une série de conférences autour de Charles Darwin. Isabella Rossellini est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"Darwin s'est demandé si l'altruisme résultait de l'évolution et provenait de l'instinct maternel. Or si on observe les animaux, l'instinct maternel se manifeste aussi bien par le sacrifice de la mère que par le cannibalisme de ses propres enfants"

L'homosexualité a longtemps été condamnée comme contre-nature. Or ça ne l'est pas : beaucoup d'animaux ont des relations homosexuelles, voire sont transexuels où se reproduisent de façon asexuée !

"J'ai formé aux Etats-Unis une ferme bio et artisanale, qui ressemble à un paradis sur Terre. Elle est presque matriarcale, et soutient aussi la biodiversité : j'ai une vingtaine de races anciennes, toutes en voie d'extinction"

"Certaines expressions sont universelles : le sourire, les sourcils froncés pour la colère, les sourcils levés pour la surprise... Darwin s'est demandé s'ils étaient le produit de l'évolution. J'y réfléchis dans une conférence au Musee Orsay"

"J'ai commencé le cinéma très tard, après une carrière de mode, parce que j'étais très intimidée par la réputation de mes parents, Ingrid Bergman et Roberto Rossellini. Mais je crois qu'ils m'ont légué la liberté de l'aventure, et l'audace"

"Ce que j'ai fait de plus audacieux, c'est de reprendre des études à plus de 40 ans. J'ai étudié la science et l'éthologie, et j'ai écrit. Je suis reconnaissante à moi-même d'avoir su mélanger ma passion de raconteuse d'histoires et la science"

"L'idée d'une sélection sexuelle donnait des migraines à Darwin. Il ne s'expliquait pas la queue du paon, qui n'aurait pas dû survivre à l'évolution. Elle n'a pas d'autre utilité que séduire la femelle, qui a donc un vrai pouvoir !"

"Lancôme m'a remerciée quand j'avais 40 ans en me disant ''les femmes rêvent d'être jeunes, vous ne faites plus rêver''. Or c'est faux, on a plein d'envies mais pas celle de rester jeunes. Lancôme m'a rappelée en réalisant qu'ils s'étaient trompés"

"Je suis très surprise quand on me dit que ma mère est morte depuis 40 ans... Je pense à elle tous les jours, donc je ne me rends pas compte du temps qui passe. Elle est avec moi tout le temps."

