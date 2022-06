Elle est humoriste et affiche régulièrement sa drôle d’humeur dans "La bande originale". Marina Rollman est l'invitée d'Augustin Trapenard.

En décembre dernier, après des années de tournée dans toute la France, elle donnait au Paradis Latin une ultime représentation de son Spectacle drôle . Elle y parle dépression, crossfit, phallocentrisme et fin du monde. Marina Rollman est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"La Joconde déchaine les passions en france. elle a un côté booba, un succès qu’on ne supporte pas, et qu’on a envie de souiller, surtout parce qu’elle ne bouge pas et ne fait rien."

"Dans le bruit ambiant du monde, il est difficile de parler moins et d’être silencieux. On court tous après les compliments et la reconnaissance, pour aller chercher de l’amour."

"La folie sublime : je crois qu’il faut trouver des endroits d’emportement, d’amour et d’emballement dans ses projets et son travail."

"La Suisse est le pays du consensus, et je crois que le dialogue, le fait de créer des pont et de parler est quelque chose de frais en France pour régler les conflits."

"Je crois qu’il y a en Suisse une place pour la folie sans qu’elle vire au drame. On trouve des marginaux, des "zinzins" et des gens originaux, mais qui ne sont pas ostracisés dans l'espace. Cette présence me fascine."

"Ce qu’on aime quand on écrit, c’est la décharge d’adrénaline de la sortie. Faire rire est une affaire d’écriture et d’équilibriste : on essaie, on teste devant un public, et c’est là que se trouve toute l’adrénaline."

Carte blanche

"J’ai toujours su que je voulais faire cette interview à l'émission Boomerang depuis que mon attachée de presse m’a dit de la faire." Pour sa carte blanche, Marina Rollman a préparé un texte inédit.

