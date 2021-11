Réalisatrice, productrice, mais aussi autrice, grande figure du féminisme, elle interroge le politique par le prisme de notre plus secrète intimité. Ovidie est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Ovidie © AFP / Joël Saget

Certains de ses livres comme Porno-Manifesto, In Sex We trust ou encore Libres ! Manifeste pour s’affranchir des diktats sexuels, récemment adapté en mini série pour arte ont fait date. Dans Les cœurs insolents, un roman graphique illustré par Audrey Lainé, elle revient sur son adolescence entre exaltations, premières fois, misogynie et violences qui passaient autrefois pour ordinaires. Ovidie est dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Ovidie a écrit un texte dans lequel elle s'adresse à celle qu'elle était à 16 ans.

