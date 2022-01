Incarnation d’un rap planant, débridé et sensuel, elle est, pour beaucoup, la révélation musicale de 2021 et la promesse de 2022. La chanteuse Lala &ce est l'invitée d'Augustin Trapenard.

La chanteuse Lala &ce en concert en juillet 2021 à La Seine Musicale à Paris © AFP / Daniel Pier / NurPhoto

Avec un premier album audacieux, Everything Tasteful, une comédie musicale Baiser Mortel, et une tournée triomphale dans toute la France, 2021 lui a souri, et 2022 promet d'être son année ! Dans deux semaines, elle sera en concert, au studio 104 de la maison de la radio, dans le cadre de l'Hyper Week End Festival. Lala &ce est dans Boomerang.

Programmation musicale

LALA &CE - Toxic

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Lala &ce a choisi de chanter un titre inédit, My Hoemie.