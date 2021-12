Il est l'un de nos plus grands photographes animaliers. Il est aussi cinéaste. "La panthère des neiges", son nouveau film, avec l’écrivain Sylvain Tesson, présenté en juillet dernier au Festival de Cannes, sort mercredi. Vincent Munier est l'invité d'Augustin Trapenard.

Photographe animalier, vous vous souvenez surement de son livre "Arctique" sur le Grand Nord, il est aussi voyageur, cinéaste, et capte la beauté du vivant. "La panthère des neiges", son nouveau film sort mercredi.

L’histoire d’une quête, celle de deux hommes sur les traces d’un animal invisible et qui les observe dans les montagnes du Tibet. Vincent Munier est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"Je suis un réfugié naturaliste. De plus en plus, il faut aller là où l’homme ne peut pas aller pour retrouver les notes poétiques du sauvage."

"Quand je vois à quel point la nature se détériore depuis 30 ans, je suis en grande souffrance. Les conséquences du réchauffement climatique sont visibles partout: dans le grand Nord, au Tibet, dans les Vosges, etc."

"La panthère est comme un fluide, elle se fond dans la roche, elle est diabolique. La filmer, c’était un travail de longue haleine. Il fallait lire tous les petits indices: les traces dans la neige, les poils, etc."

La règle, c’est de prendre le temps et d’être en immersion. L’un des premiers loups, j’ai dû attendre six jours et six nuits pour le voir. Mais il n’y a aucun ennui, je me nourris de tout ce qui m’entoure. L’attente permet une certaine méditation."

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Vincent Munier a choisi de lire un texte de Robert Hainard, "Le miracle d'être".

