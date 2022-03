Que ce soit avec The Libertines, Babyshambles, ou en solo, il a déjà acquis le statut de légende du rock. Son nouvel album "The Fantasy Life of Poetry & Crime", sort le 18 mars. Pete Doherty est l'invité d'Augustin Trapenard.

Pete Doherty le 25 février 2022 en concert à Londres © Getty / Matthew Baker

Son nouvel album The fantasy Life of Poetry & Crime, sort le 18 mars. C’est un déferlement de mélodies et de poésie écrites, composées et enregistrées en Normandie, un disque lumineux. Pete Doherty est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

Pete Doherty : "La poésie est un narcotique qui développe l’esprit. Elle induit l’imagination et la fait exploser. C’est une sorte d’évasion, une manière de passer par-dessus les barrières et les barbelés qu’on se pose."

"Parfois, on se perd. Il arrive un accident et on ne sait même pas ce qui s’est passé. On peut être renversé par un bus ou tomber d’une falaise, mais on ne sait pas comment l’expliquer : on se sent juste brisé."

Les gens s’engagent émotionnellement dans le sport – ou dans l’alcoolisme. La musique est un exutoire rare : ceux qui y plongent y plongent vraiment.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Pete Doherty, a choisi de reprendre un titre de Daniel Darc, "Inutile et hors d'usage".

Programmation musicale

PETE DOHERTY - THE EPIDEMIOLOGIST