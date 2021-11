Depuis ses débuts au Québec il y a une trentaine d’années, elle est partie à la conquête de la France, avec pour seul bagage, sa guitare sur le dos et une besace pleine de bons mots. Lynda Lemay est l'invitée d'Augustin Trapenard.

L'auteure compositrice et interprète Lynda Lemay sur la scène des Marinières à Porcieu, février 2017 © Maxppp / LE DAUPHINE

L’année dernière, elle se lançait dans un projet assez fou : réaliser onze albums en 1111 jours. Elle en a déjà sorti cinq et il lui reste un peu plus de deux ans pour sortir les six autres ! Ce soir, elle sera sur la scène de l’Olympia, coup d’envoi d’une tournée dans toute la France. Lynda Lemay est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Lynda Lemay a choisi de reprendre La chanson des vieux amants de Jacques Brel.