Elle est artiste et depuis cinq décennies, elle tisse une œuvre où s’entremêlent spectres, narrations, photographies et objets. Sophie Calle est l'invitée d'Augustin Trapenard.

L'artiste Sophie Calle lors de son exposition "Les Fantomes d’Orsay", mars 2022 © AFP / Christophe ARCHAMBAULT

Elle a pris ses quartiers au Musée d’Orsay et exhume les vestiges de l’hôtel adjoint à l’ancienne gare devenu lui aussi musée, toute une gamme d’objets glanés il y a plus de quarante ans. Un voyage entre passé et présent, apparitions et disparitions, spectres et vivants. Sophie Calle est dans Boomerang.

