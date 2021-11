En septembre dernier, elle remportait le Lion d’or pour son deuxième film, variation sur "L’événement", d’Annie Ernaux, dans lequel elle raconte un avortement clandestin dans la France des années soixante. Audrey Diwan est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Audrey Diwan en octobre 2021 à Paris © Getty / Stephane Cardinale - Corbis

L'événement, c'est l'histoire d'un avortement clandestin dans la France des années soixante, une immersion sensible dans le quotidien d’une jeune femme vrillée par le désespoir et portée par une détermination inébranlable. Audrey Diwan est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

Quelle place a le mot "avortement" aujourd'hui ?

"C'est complexe. Je pense qu'il l'est parce qu'il touche la sphère intime de tant de femmes. On l'analyse beaucoup à l'aune de ce qui se passe dans d'autres pays. Mais quelle place est-ce qu'il a ici ?"

Que dit le silence dans votre film ? Que dit-il d'une époque ?

"Le silence autour de l’avortement raconte la peur et la honte : la peur d’un système, d’une loi, et aussi la honte de traverser cette épreuve et de trouver des solutions sans le dire."

Pourquoi représenter l'avortement au cinéma ? Pourquoi est-ce fondamental pour vous ?

"J’ai bataillé pour savoir ce qu’est l’avortement clandestin. C’est important parce que je travaille à l’endroit d’un vide. Il y a déjà eu des films dessus, mais pas assez pour qu’on puisse se dire qu’on a circonscrit le sujet."

"Cette histoire, je l’ai vécue d’un bout à l’autre dans un corps. J’en suis sortie par les idées. Non pas par la confrontation, mais par la discussion."

J’ai toujours le désir d’écrire un chemin de liberté.

Comment représenter le désir dans votre film ?

"Par touches, on l'a fait naître par touches. Au départ, il est question du désir. On en parle à demi mot entre filles. Et puis puis on voit une image. Puis une jeune femme mime ce plaisir jusqu'au moment où mon personnage se sent capable d'embrasser l'idée de son propre plaisir parce qu'il s'agit même au-delà du désir de jouissance. Et en fait, je pense qu'il fallait rentrer dans les sensations et pas seulement à l'endroit de la douleur."

À quoi s'expose-t-on quand on est une femme et qu'on revendique son droit au plaisir, son droit à disposer de son propre corps ?

"Je trouve que la confrontation est toujours violente à cet endroit parce que ça semble si légitime. Et puis, à mon sens, aussi un peu dangereux. Je suis toujours intéressée par le danger que voient les autres, ceux qui s'opposent à cette idée qu'on puisse prendre du plaisir."

"Comme le personnage est dans un état d’urgence, je pensais qu’il fallait syncoper le récit, faire des scènes courtes. Mais j’ai compris que l’intérêt venait de la confrontation entre son urgence intérieure et le temps des autres, qui est beaucoup plus long."

Que signifie le temps pour vous dans ce film ?

"Pour ce film, une phrase d'Annie Ernaux me restait en tête : "le temps avait cessé d'être cette succession de jours à remplir de cours et d'exposés, il était devenu cette chose informe qui avançait à l'intérieur de moi." C'est la première phrase qui me guide sur la relation au temps.

C'est le temps de cette jeune femme qui se confronte au temps des étudiants qui n'ont pas de problème, eux. Et l'autre chose importante, c'est la bonne durée des scènes. Je sais que je veux faire de mon film une expérience, non pas un récit, mais quelque chose qui convoque le corps du spectateur et ses sensations."

"Tout l’enjeu, c’est de ne pas accepter l’injonction. C’est de se battre au bon endroit, sans en faire une guerre, pour ouvrir les portes, pour faire admettre que la complexité doit primer sur le reste.

